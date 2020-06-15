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"تصفية" تطرح 377 قطعة أرض للبيع بمساحة 21 مليون م2

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"تصفية" تطرح 377 قطعة أرض للبيع بمساحة 21 مليون م2 "تصفية" تطرح 377 قطعة أرض للبيع بمساحة 21 مليون م2
العقارات المطروحة تمثل أراضي "10" مساهمات متنوعة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها ستطرح قريبًا "377" قطعة أرض للبيع بمساحة إجمالية تُقارب "21" مليون متر مربع في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت "تصفية" أن العقارات المطروحة للبيع تُمَثل أراضي "10" مساهمات عقارية متنوعة الاستخدام ما بين سكني، وتجاري وأراض خام.

وأفادت بأن العقارات المطروحة للبيع تتمثل في مساهمة جوهرة المطار بمدينة الدمام بمساحة "10220000"م2 أرض خام، ومساهمة بوابة الذهب بمدينة الدمام بمساحة "6000000م2" أرض خام، ومساهمة الفيحاء بمحافظة الأحساء بمساحة "2248095"م2 أرض خام، ومساهمة جنوب المعارض بمدينة الرياض بمساحة "2000000م2" أرض خام، ومساهمة الشهابية بمحافظة الأحساء بمساحة "166532.96"م2 تمثل 274 قطعة سكنية، ومساهمة مدن الشروق بمدينة الرياض بمساحة "90079.02"م2 تمثل "60" قطعة ما بين قطع سكنية، وتجارية، ومرافق، وورش.

وبيّنت أنها ستقوم بطرح القطع المتبقية من مساهمة شرق الخياطية بمدينة صفوى بمساحة "39839.07"م2 تمثل 4 مرافق، ومساهمة الخرس الوسطى بمحافظة الأحساء "24285.70"م2 متمثلة في 4 مرافق، والقطع المتبقية من مساهمة النخيل بمدينة مكة المكرمة بمساحة "7371.66"م2 تمثل "16" قطعة سكنية، وكذلك عدد من القطع المتبقية في مساهمة الخضراء بمدينة مكة المكرمة بمساحة "7294.50"م2 وعددها "12" قطعة سكنية.

وأكدت "تصفية" سعيها بخطى حثيثة حتى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بالطرق المتعددة؛ استكمالًا لمشروعها في تصفية المساهمات العقارية الذي تخطت مبالغه ثمانية مليارات ريال تُمثّل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.تصفية لجنة المساهمات العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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