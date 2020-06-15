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"طريق الشهيد" يتفاعل برد "بلدية الداير": خط آخر وسنتخذ إجراءً قانونياً

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قالت: وايتات المياه والمعدات تصل للمنزل بسهولة.. و"الإضافي" أدرجناه في المشاريع

فيديو

فنّدت بلدية محافظة الداير، ما نُشر عبر مقطع ، وذكر فيه أحد المواطنين؛ أنه يعمل على صيانة وتمهيد طريق فرعي بالأسمنت لأسرة شهيد على حسابه الخاص.

تفصيلاً، قالت بلدية الداير في توضيح لـ"سبق": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لوالد الشهيد أحمد يحيى المالكي، الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تحدث فيه عن بلدية محافظة الداير وعدم خدمة منزل الشهيد، والتجاوب معهم، وما ظهر فيه من مغالطات بعدم سفلتة الطريق، عدا الاتهامات التي طالت موظفي البلدية بعمل اتفاقيات مع المقاولين، في سبيل عدم خدمة منزل الشهيد، وعليه نوضح؛ فقد قامت البلدية ومنذ استشهاد ولده بسفلتة طريق منزل الشهيد أحمد يحيى أحمد الخالدي، من الشارع العام في بدوة، بطول 214 متراً طولياً من الشارع العام (كما هو موضح في الصور المرفقة).

وأضافت البلدية: "كما أن وايتات المياه والمعدات تصل لمنزل الشهيد بكل سهولة، (وموضح ذلك في الصور المرفقة من أرض الموقع)، وما يطالب به المواطن هو خط آخر قام بفتحه لاحقاً، يصل لمنزله من الجهة الأخرى، وهو خط إضافي، والبلدية قامت بإدراجه ضمن المشاريع البلدية".

وأكدت البلدية أنها تخدم منازل الشهداء وذويهم كما نصت على ذلك التعليمات، وفي الوقت نفسه ترفض رفضاً قاطعاً ظهور ونشر مقاطع الفيديو التي تسيء لمنسوبيها، وتحمل مخالفات للحقائق وأنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم لذلك.

وكان محافظ الداير قد تفاعل مع الفيديو المتداول لأسرة شهيد، ووجّه بمتابعة طلباتهم فوراً، وتوضيح آلية التعامل مع طلبات سفلتة الأحياء، وطلبات المواطنين، وإعلانها لضمان الشفافية.

فيديو

فيديو

فيديو

بلدية محافظة الداير طريق الشهيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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