"أمانة الطائف" تُزيل تعديات على 300 ألف م2 من الأراضي الحكومية

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تَمثلت في عقوم ترابية وأسوار من البلك وغرف من الصفيح وإشغالات مختلفة

أزالت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية- أكثر من 300 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على أراضٍ حكومية بشمال الطائف.

وتمثلت الإحداثات المقامة في: عقوم ترابية، وأسوار من البلك، وغرف من الصفيح، وإشغالات مختلفة تهدف لحيازة الأراضي دون وجه حق.

وباشرت آليات الأمانة مدعومة بلجنة التعديات وقوة أمنية، أعمال الإزالة للتعديات المقامة بشكل عشوائي؛ للحد من ظاهرة استغلال الأرضي الحكومية بشكل غير نظامي، وتمت الإزالة لكل الإحداثات وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وحذّرت أمانة الطائف كل مَن تُسول له نفسه الاستيلاء على الأراضي الحكومية بأنه سيكون عُرضة للعقوبات الرادعة، وإزالة الإحداثات؛ حيث تتابع 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية كل الإنشاءات العشوائية، والتأكد من وجود مستمسكات شرعية وتراخيص نظامية لدى صاحبها، وقد رصدت أعمال تعديات وإنشاءات مخالفة في شعبة المذاكير ووادي أكتان، ويجري التثبت منها قبل إزالتها بشكل فوري.

أمانة الطائف الأراضي الحكومية