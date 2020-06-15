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للتاكد من وفرة المنتجات.. تجارة الجوف تنفذ 385 جولة رقابية على المنشآت

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للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا

للتاكد من وفرة المنتجات.. تجارة الجوف تنفذ 385 جولة رقابية على المنشآت

نفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الخمسة الماضية، 385 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الفرع لمواجهة كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي؛ أن الجولات تأتي لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والبقالات والهايبر ماركت ومحا بيع اللحوم والدجاج والأسماك والخضار والفواكه والمخابز، سجلت خلالها 30 مخالفة، كما باشرت الفرق 211 بلاغاً.

وبين أن السوق يسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أهمية الاستهلاك المتوازن وعدم الإسراف بشراء كميات زائدة على الاحتياج، مؤكدًا على التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.

للتاكد من وفرة المنتجات.. تجارة الجوف تنفذ 385 جولة رقابية على المنشآت

وزارة التجارة الجوف الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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