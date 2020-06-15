"خطة العودة الآمنة" لمنسوبي "مجمع فهد للمصحف" تتواصل.. والنسب التزام

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"الرحيلي": احترازات تامة وفحص حرارة لكل موظف ومراجع.. وتوعية في الصالات

طبقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، منذ عودة الموظفين، جميع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار وباء كورونا "كوفيد-19".

وأكد الأمين العام للمجمع طلال الرحيلي، أن المجمع بتوجيهات من الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، باشر العمل وفق الخطة التنفيذية لعودة الموظفين تدريجياً ملتزمين بالنسب المحددة وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما طبق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الموظفين الذين يصل عددهم إلى 1400 موظف في مختلف أقسام ومرافق المجمع بتحقيق التباعد وتهيئة الأجواء الصحية المناسبة وتوفير المعقمات والكمامات.

وأبان "الرحيلي"؛ أن المجمع يعمل على إجراء فحص حرارة الجسم لكل موظف ومراجع، كما تم تزويد مرافق المجمع باللوحات التوعوية والإرشادية المعتمدة من الجهات المختصة في مقار العمل والممرات وصالات الانتظار، والمتعلقة بأهمية الإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات، وذلك لضمان عودة الحياة الطبيعية وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة، كما تم توفير أكثر من 400 لتر من المعقمات خلال الأسبوعين الماضيين وتم توزيعها في جميع أنحاء ومرافق المجمع.

وأفاد بأن المجمع قام بالتنسيق مع فرع الشؤون الصحية بالمدينة المنوّرة لإجراء فحوصات ومسحات للموظفين والعاملين للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم والتي كانت محل تقدير من الجميع، منوهاً بسير العمل وفق خطوط الإنتاج بالخطة المعتمدة في زيادة إنتاج الكميات من المصاحف وبمختلف الأحجام والإصدارات، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة