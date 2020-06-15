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تبرعوا بالأرض ولم تصل إليهم قطرة.. سكان "نُصب العارضة": متى نرى المياه؟!

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أمتار معدودة تفصل الخزان عن القرية و20 مطالبة.. والإدارة لا تجيب الاستفسارات

تبرعوا بالأرض ولم تصل إليهم قطرة.. سكان

شكا سكان قرية النصب بمحافظة العارضة، من عدم إيصال عدادات المياه لأغلب السكان، وكذلك عدم إيصال المياه إليهم وسط معاناة طويلة من نقص المياه لديهم.

وقال المواطن سلمان يحيى عبده عبدلي: "نسكن جوار الخزان سعة عشرة آلاف متر مربع؛ حيث تبعد القرية عنه أمتاراً معدودة، وتبرعنا بالأرض قبل سنوات طويلة ولكن لم تصل إلينا عدادات المياه، رغم أكثر من عشرين مطالبة".

من جهتها، تواصلت "سبق" مع المتحدث باسم خدمات المياه بجازان منذ ثلاثة أيام للرد على استفسارات حول الموضوع ولم يرد.

محافظة العارضة قرية النصب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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