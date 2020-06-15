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في اجتماع مرئي.. أمير الجوف يشدد على تبني أفضل ممارسات الإنفاق العام

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حث على الحد من الهدر والعمل على مواءمة البرامج لتحقيق "رؤية المملكة 30"

في اجتماع مرئي.. أمير الجوف يشدد على تبني أفضل ممارسات الإنفاق العام

أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تبني أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر والعمل على مواءمة البرامج والمبادرات وما يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك، خلال الاجتماع المرئي الذي عقده الأمير من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، بأعضاء الفريق ومشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، مشدداً على الالتزام بسقف الإنفاق المخصص وبشكل منظم، في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها بالشكل الأمثل الذي يحقق كفاءة الإنفاق.

بعد ذلك، استعرض الأمير أهم التوصيات خلال الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، كما استمع عن آلية العمل بمركز كفاءة الإنفاق وأهم منجزاته خلال الفترة الماضية، وكيفية التعاون بين إمارة المنطقة والمركز للعمل على رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، من خلال خطة العمل التي سيتم العمل بها وتنفيذها بالتعاون مع المركز.

في اجتماع مرئي.. أمير الجوف يشدد على تبني أفضل ممارسات الإنفاق العام

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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