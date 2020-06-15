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نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية

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نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية
الأمانة نفّذت 640 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية

نفّذت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضيين، 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار .

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود عدد من المخالفات تمثل في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، إذ جرى إغلاق المحال المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها.

وبيّن أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثّف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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