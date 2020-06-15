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"الصحة" تحث على أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية

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عبر إنفوجرافيك نشرته الوزارة على منصتها التوعوية "عش بصحة"

أكدت "الصحة" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وحثت كافة أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية "عش بصحة" بالحرص على استقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ حيث يمكن الاطلاع على هذه الحسابات والاستفادة من محتوياتها؛ وذلك عبر الروابط التالية:

- المنصة التوعوية "عش بصحة"

تويتر

https://twitter.com/LiveWellMOH

- إنستقرام

https://www.instagram.com/livewellmoh/

- يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w

- تلجرام

https://t.me/LiveWellMOH

‏والحساب الرسمي لوزارة الصحة

https://twitter.com/SaudiMOH

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني "الوقاية من كورونا"

https://covid19awareness.sa

وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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