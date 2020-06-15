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أجواء الإثنين في توقعات "المسند": "المطرية" باقية على هذه المناطق

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أجواء الإثنين في توقعات "المسند": "المطرية" باقية على هذه المناطق أجواء الإثنين في توقعات "المسند": "المطرية" باقية على هذه المناطق
هطولات وبَرَد ورياح وغبار وتدنٍ بالرؤية ترجحها "الأرصاد" في تقريرها

أجواء الإثنين في توقعات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه لا تزال التوقعات المطرية باقية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة، اليوم الاثنين.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الإثنين ما زالت التوقعات المطرية باقية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البَرَد، ورياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة والسواحل الشرقية والغربية للمملكة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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