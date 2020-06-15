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لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية

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لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية
قالوا: إدارته أثبت للعالم محاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب

لا يحترم قوانين ولا مواثيق..

تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".

وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.

كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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