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صورة تاريخية.. الملك سلمان ينال ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم 10 مرات

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صورة تاريخية.. الملك سلمان ينال ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم 10 مرات صورة تاريخية.. الملك سلمان ينال ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم 10 مرات
لقطة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز احتفالاً باليوم العالمي وتعود لعام 2005

صورة تاريخية.. الملك سلمان ينال ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم 10 مرات

تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، لقطة توثّق تسلُّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، في عام 2005، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعه بالدم 10 مرات.

وتعود أحداث الصورة التي نشرتها الدارة على حسابها في تويتر أمس وأعادت تغريدها اليوم، إلى عام ١٤٢٦هـ / (٢٠٠٥م) وذلك احتفالاً بـ #اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم.

واليوم العالمي للتبرع بالدم (World Blood Donor Day)‏ هو يوم يحتفل به في كل عام يصادف تاريخ 14 يونيو.. ويهدف إلى توعية الناس ويعمل على زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين حيث يوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم ABO الذي حاز بسببه جائزة نوبل واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في 2005.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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