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صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب

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صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب
رويترز: تتمتع بجودة حياة عالية ولكنها تتخلف عن دول متقدمة في هذا الأمر

صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب

شاركت نساء في صراخ جماعي لمدة دقيقة في جميع أنحاء سويسرا خلال احتجاج عام أمس الأحد، طالبن خلاله بمعاملة متساوية وإنهاء العنف على أيدي الرجال.

وفي العام الماضي، نظّم نصف مليون شخص مسيرة لتسليط الضوء على سجل سويسرا السيئ فيما يتعلق بحقوق المرأة؛ لكن مسيرة هذا العام التي أطلق عليها المنظمون اسم "إضراب النساء"، كانت أكثر هدوءًا نظرًا لقيود .

وتتمتع سويسرا -وفق "رويترز"- بجودة حياة عالية؛ ولكنها تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بأجور النساء والمساواة في مكان العمل.

وتحصل النساء على أجور أقل من الرجال بما يقرب من الخمس، و قبل 30 عامًا كانت تحصل على أقل من الثلث تقريبًا. لكن أجور النساء الآن أسوأ مما كانت عليه في عام 2000؛ وفقًا للبيانات الحكومية.

وصرخ آلاف المتظاهرين في جنيف والمدن السويسرية الأخرى لمدة دقيقة في الساعة 3:24 مساء، وهو التوقيت اليومي الذي تبدأ فيه المرأة العمل دون أجر، من الناحية الفنية؛ نظرًا لوجود فجوة في الأجور.

ونظم المحتجون تجمعًا سريعًا، ثم وقفوا دقيقة صمت حدادًا على النساء اللاتي قتلهن الأزواج أو الأصدقاء.

وشجب المتظاهرون العنف ضد النساء ومجتمع المثليين، ودعوا إلى الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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