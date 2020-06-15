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بلدية بكين تعلن عزل 10 أحياء بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا

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بلدية بكين تعلن عزل 10 أحياء بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا بلدية بكين تعلن عزل 10 أحياء بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا
أثار قلقًا واسعًا وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة بالبلاد مجددًا

بلدية بكين تعلن عزل 10 أحياء بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا

أعلنت بلدية بكين، اليوم الاثنين، فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في العاصمة الصينية، على خلفية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات قد عزلت -في وقت سابق- 11 منطقة سكنية قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزًا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفًا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

وأعلن مسؤولو الصحة تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، من بينها 36 حالة في بكين؛ مما يثير المخاوف من موجة وبائية ثانية؛ وفق ما نقلته "فرانس برس".

ووفق "سكاي نيوز"؛ إضافة إلى حالات الإصابة الجديدة التي تم إحصاؤها في العاصمة، قالت لجنة الصحة الوطنية: إن هناك ثلاث حالات مؤكدة في مقاطعة هوباي. ومن بين الإصابات المسجلة اليوم الاثنين أيضًا، هناك عشر حالات وافدة من الخارج.

وكانت الصين قد دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط البلاد)، مستعينةً بإجراءات تتدرج من وضع كمامات واقية، إلى قرار الإغلاق والعزل.

وكان اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في العاصمة، قد أثار قلقًا واسعًا وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

ويعد تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقًا لبقية العالم؛ إذ يلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أمريكا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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