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أوروبا تبدأ بإعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر

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أوروبا تبدأ بإعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر أوروبا تبدأ بإعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر
بهدف إنقاذ جزء من موسم الصيف بالنسبة لصناعة السفر

أوروبا تبدأ بإعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر

تخفف الدول الأوروبية، اليوم الإثنين، بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة ، لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنال.

وتدير منطقة شينغن المؤلفة من 22 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي علاوة على آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا معابر خالية من القيود لكن معظمها ظلت مغلقة طوال ثلاثة أشهر باستثناء حركة البضائع والموظفين العاملين في قطاعات حيوية.

ووفق رويترز حثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، أعضاء شينغن الأسبوع الماضي، على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول اليوم الإثنين للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى اعتبارا من يوليو.

وقد يسهم الإجراء في إنقاذ جزء من موسم الصيف بالنسبة لصناعة السفر والسياحة المتضررة في أوروبا.

ويشكل القطاع بجانب الترويح والثقافة ما يصل إلى عشرة بالمئة من الاتحاد الأوروبي ويسهم بنسبة أكبر في الدول المطلة على البحر المتوسط.

ولن تسمح إسبانيا بدخول سائحين أجانب حتى 21 يونيو مع منح استثناءات لبعض الجزر الإسبانية.. وفي باقي الدول، يعتمد الحق في السفر على محل الإقامة الحالية والوجهة المقصودة.

وكان 3.5 مليون شخص في المتوسط يمرون عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي يومياً قبل الأزمة وفقاً لتقرير للبرلمان الأوروبي العام الماضي منهم نحو 1.7 مليون عامل.

ويباشر كثير من هؤلاء العمال وظائفهم حالياً من المنازل بينما يتوقع أن يتسبب استمرار القيود والمخاوف الصحية في كبح السياحة وسفر الأعمال.

ويشهد مطار بروكسل نحو 60 رحلة في أول يوم بعد استئناف النشاط وتشكل 10 بالمئة من طاقته المعتادة التي تصل إلى 600 رحلة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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