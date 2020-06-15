العناية بصحة الفم والاسنان

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يجب العلم ان اذا بقيت بقايا الطعام في الفم فأنها تتخمر بفعل البكتريا الموجودة في الفم وهذا التخمر يعمل علي ويساعد علي التهاب اللثة وتسوس الاسنان ويعطي رائحة كريهة للفم وغير مقبولة وحينها تصبح الاسنان مكتن وبؤرة للتسوس وللميكروبات تسري منة ألي الجسم وتسبب له امراض عديدة الي جانب النفور والبعد من الناس ورغبتهم في الابتعاد عم الشخص نتيجة رائحة فم كريهة ويعتر استخدام غسول الفم والاسنان جزء لا ينفصل من العناية المتزايدة بعانية الفم والأسنان، والتي تأخذ دوراً كبيرا في المحافظة على الصحة الفرد وشكلة ومظهره و السر في الابتسامة الجذابة يرجع إلى جمال الأسنان والعناية بها ، والمحافظة على صحتها وسلامتها، ولهذا فهي بحاجة إلى عناية مستمرة لتحصل علي نتيجة سليمة ومرضية، ويعتبر نوع الغذاء الذي يتم اكلة سبباً مهماً في تجمع المكروبات والجراثيم إن لم يتم تنظيفها باستمرار وبطريقة صحيحة، فالأسنان بحاجة للاهتمام لتصبح قوية وصلبة وبيضاء وحمايتها من التعرض لها بالعديد من المشاكل تحويل لونها أو تسوسها، إن تحديث أمراض الأسنان والفم واللثة يمكن أن يكون له تسمع ليس فقط على الحفاظ علي أجهزة الجسم، من عبور احتمال مرور البكتيريا إلى الدورة الدموية خصيصا عند الابتلاء بالتعب في الأسنان واللثة والفم أو في وفت استبعاد واهمال العناية بنظافة الفم والاسنان غياب نظافة الفم والأسنان.

الاساليب الصحية لاستعمال فرشاة الاسنان

يتم وضع المعجون علي فرشاة السنان يتم تنظيف الاسنان في الجزء العلوي عن كطريق فتح الفم نسبيا بوضع الفرشاة عليها من اليمين الي اليسار باتجاه واحد يتم تنظيف الاسنان في الجزء السفلي بتمرير الفرشاة علية ايضا في اتجاه واحد

وبهذه الاساليب يمكننا تجنب التصادم الذي ينتج ظهور الدم بين الفرشاة والشعيرات الدموية ويجب عند اختيار فرشاة لغسل اسنانك يفضل ان تكون فرشاة شعيراتها غير قوية ويفضل ان تكون لينة وطرية للحفاظ علي اللثة وعدم ظهور دم من الفم لان الفرشاة التي تكون شعيرتها قوية تسبب نزيف اللثة.

السواك و دوره في صحة الاسنان

السواك هو عود من الخشب من نوع خاص من الشجر يسمي شجر الاراك وهو ينمو في كثير من البلاد ويكون لونه ابيض مائل الي الصفرة.

فوائد استخدام السواك

معقم للفم ومطهر للأسنان

اذا تم نزول قطع منها بغير ارادتك فإنه لطيف علي المعدة

ينور الاسنان

يساعد في هضم الطعام

يستعمل بديل للفرشاة والمعجون

يزيل الاصفرار الذي يوجد في الاسنان

يمنع تسوس الاسنان

يمنع من ظهور للفم رائحة كريهة

يحد من نزيف اللثة

مميزات السواك

سهل الاستعمال للغاية فيمكن ان يستعمل في أي مكان

ينظف الاسنان ويطرد بقايا الطعام من بينها

به مواد طبيعية تعمل علي طرد الجراثيم والقضاء عليها

يحمي اللثة من حدوث لها التهابات

يعمل علي زيادة افراز لعاب الفم مما يجعله نظيف باستمرار

يحتوي علي رائحة طيبة ويعطي للفم رائحة نظيفة

كيفية استخدام السواك

يتم غسل السواك قبل الاستخدام

يتم في بداية كل صباح بعزل أواخر السواك حتي يتم استخدامه جيدا

يتم البداية من الجهة الايمن من الاسنان ثم بالعرض في اليسار ثم اعلي و اسفل

الاهتمام بتنظيف اللسان بالسواك

يتم غسيل السواك بعد الاستخدام

ماهي اسباب رائحة الفم الكريهة

مرض السكر الناتج عن وجود مادة الاسيتون في الدم التهابات ال رئة وجود جيوب انفية التسوس وجود التهاب في الاذن معاناة اللوز أمراض والتهابات الرئة تعفن الامعاء وجود قرحة في المعدة وجود مشاكل في الهضم

فيحث عليك التأكد من ان سبب الرائحة غير ناتج من الفم فعندها يجب عليك الذهاب الي الطبيب ومعرفة العلاج المناسب لك.

مشكلات الفم وكيف يتم التعافي منها

90% من مشكلات الفم تمحي بالاستمرار علي نظافة الفم والاسنان ومن الاسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة

تسوس الاسنان وجود خلل في الاسنان الناتجة عن اللثة طلوع ضرس العقل الذي ينتج عنة التهابات في الانسجة وتتجمع بقايا الطعام في هذا المكان مما يسبب جود بكتريا وجراثيم عدم نعومة سطح اللسان ويؤدي ذلك الي تجمع بقايا الطعام الناتج عن خلع الاسنان او الضروس فيتراكم فيه ايضا بقايا الطعام عدم الاهتمام بنظافة الاسنان والعناية بهم حدوث تسوس لعظام الفكين

من المعروف ان الانسان يبتلع ريقة حوالي 2000 مرة أثناء اليقظة أما اثناء الليل والانسان نائم فينخفض هذا العدد الي 20 مرة فقط ولهذا تظهر رائحة الفم بعد النوم خاصة اذا نان الانسان مفتوح الفم حيث يجف اللعاب وفي حالة جفاف اللعاب من الفم الناتج عن الارهاق والتعب في الجسم أو في الفم بفضل اخذ السوائل المساوية لمستوي الماء في الجسم ورجوعة الي المستوي الطبيعي.

ويجب الامتناع عن استخدام مستحضرات التجميل التي تم انتاجهاللبعد عن رائحة الفم لأنها لا تحدد فقط علي القضاء علي الرائحة الكريهة برائحة طيبة مدة لا تتجاوز الخمسة عشر دقيقة وهي لا تتخلص من اسباب الرائحة الكريهة هذا ضياع لمجهودك ومالك ومن المعروف انه يوجد طرق اخري للقضاء علي رائحة الفم ومنها اللبان ذو الرائحة الجيدة و النعناع والرش المعطر و غسول الفم والمشكلة الام في معظم هذه الاشياء انها يوجد بها الكر الذي ينتج عن تكاثر البكتريا والافضل العناية بنظافة الفم بالسواك والوضوء.

ولمعلوماتك يفضل تغير الفرشاة كل ثلاثة أشهر و يفضل ان يكون الفرشاة ناعمة ولا نستخدم فرشاة الغير يمكن علاج الاسنان عن طريق وضع زيت القرنفل بقطنة ويمكن وضع ثوم مكان الالم.

الطرق الأساسية للمحافظة على صحة الفم والأسنان

هناك علاقة وطيدة بين نوع الطعام وصحة الفم والأسنان

المشي علي نظام غذائي صحي وسليم الاكثار من شرب الماء لان هذا يساعد في ترطيب اللعاب وكثرة كميتة الابتعاد عن والتجنب الاكل بين الوجبات الرئيسية لان ذلك ينتج عنه الاصابة بالتسوس الابتعاد عن المشروبات الغازية والحلويات والمشروبات التي يوجد بها كافيين مثل النسكافية والقهوة اكل الاطعمة التي تحتوي علي الالياف التي توجد في الفاكهة والجزر مفيد للغاية في تقوية اللثة استخدام فرشاة أسنان غير خشنة لتجنب نزيف اللثة استخدم خيط الأسنان مرة كل يوم، لأنه سيساعدك على الوصول إلى البكتيريا المتمركزة في الأماكن التي تعجز فرشاة الأسنان الوصول إليها؛ العناية والاهتمام بالسان لأنه العامل الرئيسي في تجمع البكتريا أكبر مخزن للبكتيريا في الفم؛ الابتعاد عن التدخين؛

أمراض اللثة تهدد القلب

العناية بالأسنان لا تحمي الانسان فقط من أمراض الفم وآلامها الشديد وانما تحمية ايضا من امراض أشد خطورة قد تؤدي إلي الموت هذه هي النتيجة التي توصل أليها العلماء اللذين شاركوا في مؤتمر حول أمراض اللثة وحدد في وجود علاقة بين إهمال اللثة واحتمالات الاصابة بالنوبات القلبية أو الولادة المبكرة لان البكتريا التي تتجمع حول اللثة غير النظيفة تتسرب الي القلب عن طريق مجري الدم لتسبب في حدوث مثل هذا الاخطار أمرات اللثة تقتل





