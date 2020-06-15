أخبار عاجلة

الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بثلاثية في مرمى إيبار .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

Print
مع عودة الدوري الإسباني .. قلص الفارق إلى نقطتين

بثلاثية في مرمى إيبار .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

حقق ريال مدريد عودة موفقة إلى المنافسات بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب ، بفوزه على ضيفه إيبار 3-1 بعد أن تألق في شوط أول سجل خلاله أهدافه الثلاثة، اليوم في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وأعاد ريال مدريد الفارق الذي يفصله مع برشلونة "حامل اللقب "والمتصدر، إلى نقطتين بعد أن وصل إلى 59 نقطة في المركز الثاني.


واستهل ريال مدريد اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الألماني توني كروس الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة إثر محاولة توغل لم تنجح لزميله الفرنسي كريم بنزيمة على الجهة اليسرى، فسددها في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.


وعند الدقيقة 30 عزز مدافع الريال سيرجيو راموس تقدم فريقه إثر لعبة جماعية وتمريرة من بنزيمة إلى هازارد الذي حضرها لراموس الذي سددها في المرمى الخالي ، وأضاف زميله في الدفاع البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث بتسديدة قوية من مشارف المنطقة بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لهازار صدها الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش عند الدقيقة (37).


وفِي الشوط الثاني تمكن إيبار من تسجيل هدفه الوحيد بخطأ من حارس الريال "البلجيكي" تيبو كورتوا الذي مرت الكرة من بين قدميه بعد أن تحولت تسديدة أحد لاعبي إيبار من ظهر مدافعهم "البديل"بدرو بيغاس عند الدقيقة (60).

بثلاثية في مرمى إيبار .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية