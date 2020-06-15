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الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا
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الخميس 18 يونيو 2020 07:00 مساءً
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
د. زياد مطر استشاري أمراض الرئة والصدر بفلوريدا يتحدث عن علاجات كورونا الأكثر فاعلية
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 15 يونيو 2020 03:01 صباحاً
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