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بعد واقعة المنصة.. يكشف حقيقة "وضعه الصحي" في عيد ميلاده الـ 74

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بعد واقعة المنصة.. ترامب يكشف حقيقة "وضعه الصحي" في عيد ميلاده الـ 74 بعد واقعة المنصة.. يكشف حقيقة "وضعه الصحي" في عيد ميلاده الـ 74
قال إن الممر كان زلقاً وخاف من الوقوع.. وقطع الأمتار الأخيرة "راكضاً"

بعد واقعة المنصة.. ترامب يكشف حقيقة

في يوم عيد ميلاده الرابع والسبعين الذي يحل اليوم الأحد، كشف الرئيس الأميركي دونالد عن حقيقة وضعه الصحيّ، عقب انتشار له، وهو ينزل من منصة بخطوات حذرة، حسب سكاي نيوز عربية.

وخلال حفل تسليم شهادات في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة قرب نيويورك، السبت، ألقى ترامب خطاباً صبغته، على غير العادة، نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاغون)، وعند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأميركي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته صغيرة وحذرة بشكل غير طبيعي.

وأشارت وسائل إعلام أميركية أيضاً إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية، الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وردّ ترامب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في نوفمبر المقبل، في تويتر، مساء السبت، على التساؤلات بشأن وضعه الصحيّ، وقال إن ممر الوصول "طويل جداً وحاد، ليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقاً جداً"، مشيراً إلى أنه كان حذراً جداً حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه، مؤكداً أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضاً".

ويخوض الملياردير الجمهوري حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، التي سيواجه فيها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، البالغ 77 عاماً.

من جهة أخرى احتفل أنصار ترامب في ولاية فلوريدا بعيد ميلاد الرئيس بالقوافل والمواكب البحرية واستعراضات في جميع أنحاء الولاية، فيما ذكرت صحيفة "بالم بيتش بوست" أن قافلة معارضة لترامب نظمت أيضاً يوم الأحد للاحتجاج على العنصرية، والدعوة إلى إصلاح الشرطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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