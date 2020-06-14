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"المورقي" يتفقد مستشفى المهد العام ويطلع على سير العمل بالمختبرات

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"المورقي" يتفقد مستشفى المهد العام ويطلع على سير العمل بالمختبرات "المورقي" يتفقد مستشفى المهد العام ويطلع على سير العمل بالمختبرات
تابع إعادة التأهيل وتأمين الأجهزة لتنفيذ التحاليل بدلاً من التحويل للمدينة

تفقد محافظ المهد مبارك المورقي، اليوم الأحد، قسم المختبر الرئيس بمستشفى المهد العام وعيادة "تطمن" بالمستشفى وكان في استقباله المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري.

وتفصيلاً، اطلع "محافظ المهد" على تجهيزات المختبر بعد إعادة تأهيله وتأمين الأجهزة المخبرية لكافة أنواع التحاليل التي سيتم إجراؤها بمستشفى المحافظة بدلاً من التحويل للمدينة، حيث تشتمل هذه الأجهزة على جهاز (دايمنشن) والمخصص لتحليل كيمياء الدم بحيث يستقبل 440 عينة في الساعة بالإضافة لجهاز جديد لتحليل غازات الدم من نوع GEM.

وزار "المورقي" عيادة تطمن واطلع على ما تحتويه من أجهزة وكوادر، ونوه في ختام الجولة بالدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ودعم وحرص ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه، بالخدمات الصحية بالمدينة المنورة ومحافظاتها وعلى وجه الخصوص محافظة المهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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