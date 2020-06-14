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"رويترز": "كورونا" أصاب 7.83 مليون شخص وقتل 429.881

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"رويترز": "كورونا" أصاب 7.83 مليون شخص وقتل 429.881 "رويترز": "كورونا" أصاب 7.83 مليون شخص وقتل 429.881
عدوى الفيروس انتقلت لأكثر من 210 دول

أفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومناطق، في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19؛ إذ بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفًا و162 حالة، والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصًا، في حين بلغت الوفيات 42720 شخصًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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