أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط

Print
شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط
ضبط بحوزتهم أقراص من "الزنكس" المحظورة وقطع حشيش

شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على ستة مواطنين، (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وقد ضبط بحوزتهم 210 أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صاحب صيدلية البسطويسي بالمنصورة يحكي تفاصيل حكاية عجيبة.. 3 حوادث سيارات تدمر الصيدلية في 6 أشهر

صاحب صيدلية البسطويسي بالمنصورة يحكي تفاصيل حكاية عجيبة.. 3 حوادث سيارات تدمر الصيدلية في 6 أشهر

الشرطة الأمريكية لم تتعظ بعد حادثة جورج فلويد.. 4 حوادث سجلتها الكاميرات!

الشرطة الأمريكية لم تتعظ بعد حادثة جورج فلويد.. 4 حوادث سجلتها الكاميرات!

مساء dmc - بالفيديو .. حوادث سرقة ونهب تخلل المظاهرات في الولايات المتحدة وترامب يهدد المتظاهرين

مساء dmc - بالفيديو .. حوادث سرقة ونهب تخلل المظاهرات في الولايات المتحدة وترامب يهدد المتظاهرين

شبكة عيون الإخبارية