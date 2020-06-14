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تأجيل موعد بطولة غرب آسيا 2021 لموعد غير محدد

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تأجيل موعد بطولة غرب آسيا 2021 لموعد غير محدد تأجيل موعد بطولة غرب آسيا 2021 لموعد غير محدد
بسبب تبعات المستجد

تأجيل موعد بطولة غرب آسيا 2021 لموعد غير محدد

قرّر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا التي كان من المقرّر أن تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع 2021، على خلفية ازدحام الجدول القاري بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم محمد الظاهري، أن البطولة التي كانت مقررة بين 2 ـ 15 يناير 2021 تم إرجاؤها إلى موعد غير محدد، بعد الاجتماع الذي عقده اتحاد غرب آسيا اليوم عبر تقنية الاتصال .

وقال: "تقرر تأجيل البطولة بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023".

وأشار إلى أن الاتحاد الإماراتي سيعقد "اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون مناسِبة لجميع المنتخبات المشاركة".

وأدّى فيروس كورونا المستجد إلى تعليق الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية حول العالم، بما فيها مسابقات الأندية للاتحاد الآسيوي والتصفيات المزدوجة للمنتخبات.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الأسبوع الماضي أن المواعيد المقترحة لاستكمال مباريات التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا ستكون في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بعدما كانت مقررة في مارس ويونيو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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