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السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين

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السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين
استثناء نقل المساعدات الإنسانية وإجلاء الأجانب من القرار

السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين

نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبدالحافظ عبدالرحيم، اليوم (الأحد)، أن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضح "عبدالرحيم" أن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.

وأغلق السودان مطاراته في مارس (آذار) الماضي، في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة ، ويراجع هذا القرار كل أسبوعين.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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