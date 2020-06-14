محافظ صامطة يبحث مع رئيس البلدية الجديد "الخطط التنموية"

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استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، الأحد، في مكتبه، رئيس البلدية الجديد الدكتور سالم بن علي آل منيف.

جاء ذلك بعد صدور قرار أمين منطقة جازان بتعيينه رئيسًا لبلدية صامطة.

ورحّب "زعلة" برئيس البلدية، متمنيًا له التوفيق ومواصلة بناء المحافظة ومتابعة مشاريعها التنموية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أهم الخطط التنموية بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقدم "آل منيف" شكره لمحافظ صامطة، على حسن الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بالعمل رئيسًا لبلدية المحافظة، راجيًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع به ويواصل البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية في هذه المحافظة العريقة.