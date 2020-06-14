أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث "الصحة" لـ"بلومبرج": إمكانيات المملكة الصحية مواكبة لحدث جائحة كورونا الاستثنائي

Print
متحدث "الصحة" لـ"بلومبرج": إمكانيات المملكة الصحية مواكبة لحدث جائحة كورونا الاستثنائي متحدث "الصحة" لـ"بلومبرج": إمكانيات المملكة الصحية مواكبة لحدث جائحة كورونا الاستثنائي
أكد أن ستوفر أي لقاح يتم التوصل له لعلاج الفيروس

متحدث

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن نسبة تسجيل الحالات الجديدة، ومتابعة أعداد الوفيات والحالات في العناية المركزة بفيروس كورونا يتم رصده ومراقبته من الفرق المختصة بشكل دائم ومستمر، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية والطاقة الصحية التي توفرها السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي.

جاء ذلك في رده على وكالة "بلومبيرج" العالمية خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا اليوم، عن السبب في عدم الرجوع لإجراءات احترازية أشد بعد زيادة الضغط الكبيرة على إن "ما نلاحظه الآن من ازدياد في عدد الحالات أو الأعداد الأخرى المرتبطة بالحالات الحرجة تتم متابعتها من مراكز وطنية متخصصة في الطوارئ والأزمات والقيادة والتحكم ساعة بساعة على مدار اليوم؛ لضمان توفير الاستيعابية الصحية اللازمة والقدرات والرعاية الطبية المناسبة لها".

وأضاف: "القدرات الاستيعابية والطاقات والإمكانيات الصحية التي توفرها المملكة العربية السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي لجائحة كورونا العالمية".

ولفت متحدث" الصحة" إلى أن أي منطقة من المناطق المملكة تحتاج لأي تدخل أو فرض إجراءات احترازية إضافية، فإن التقييم للمخاطر بكل طرقه ومنهجياته مستمر دائما ومتى دعت الحاجة الى ذلك سيتم تطبيقها.

وأكد "العبدالعالي" أنه حتى اليوم لا يوجد لقاح ناجح ومعتمد لفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الخطوات للوصول إليه في مراحل الأبحاث وبعضها متقدم وبعضها يبشر، مشدداً على أن المملكة لديها المنظومة المتكاملة لضمان الحصول على كل المستجدات لهذا الفيروس سواء كانت علاجات أو لقاحات وتوفيرها لأفراد المجتمع. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

شبكة عيون الإخبارية