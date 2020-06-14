أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق

Print
المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق
جددت التأكيد على تضامنها ووقوفها ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

فريق قنصلي لخدمة الأردنيين بالمنطقة الشرقية السعودية

فريق قنصلي لخدمة الأردنيين بالمنطقة الشرقية السعودية

شبكة عيون الإخبارية