أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

تصاميم وابتكارات لمحاربة فيروس كورونا في مسابقة عالمية تنطلق من دبي

Print
مواضيع متعلقة
هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

البرتغال تروج نفسها كخيار آمن للسياحة بين جيرانها في ظل كورونا

البرتغال تروج نفسها كخيار آمن للسياحة بين جيرانها في ظل كورونا

16 صديقاً يصابون بفيروس كورونا بعد السهر خارجاً.. فما نصيحتهم؟

16 صديقاً يصابون بفيروس كورونا بعد السهر خارجاً.. فما نصيحتهم؟

على متن رحلة لأكبر شركة طيران في أوروبا.. هذا هو الواقع الجديد للسفر

على متن رحلة لأكبر شركة طيران في أوروبا.. هذا هو الواقع الجديد للسفر

شبكة عيون الإخبارية