★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- رصد المرصد السوري مظاهرة جديدة لأهالي مدينة السويداء السورية، مطالبين برحيل رأس النظام السوري "بشار الأسد" وإسقاط نظامه، حيث تجمع عشرات المواطنين في "ساحة السير" مقابل مبنى البلدية بمدينة السويداء، مرددين شعارات "الشعب السوري واحد – عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد – بالحق والدين بدنا المعتقلين – غالي غالي الدم السوري غالي – عندنا بالسويداء سقط النظام" كما رددوا شعارات ناصروا من خلالها كافة المحافظات السورية ودعوهم للخروج بمظاهرات مناوئة للنظام السوري، ومن ثم جابت المظاهرة شوارع المدينة.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم السبت، إلى أن مدينة السويداء تشهد ترقباً لمظاهرة جديدة، يتحضر أهالي جبل العرب للخروج بها بعد قليل، مؤكدين على مطالبهم بإسقاط النظام السوري ورحيل رأس هرمه بشار الأسد، يأتي ذلك في ظل ضغوط يعمد النظام السوري إلى ممارستها لكبح جماح الاحتجاجات والمظاهرات المناوئة في السويداء، عبر اللعب على ورقة شيوخ العقل والوجهاء.

وأكدت مصادر المرصد السوري، بأن الاحتجاجات لن تتوقف على الرغم من كل مساعي النظام السوري وضباطه، بل أن تعاطي الأجهزة الأمنية ومناصري النظام مع الاحتجاجات، من تخوين واتهامات بالعمالة عقب احتجاجات "بدنا نعيش" التي هدفت للمطالبة بلقمة العيش، سرعان ما تطورت الأمور وباتت المطالب الشعبية في السويداء هي إسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد وخروج حلفاءه من سوريا.

وكان المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى خروج العشرات من أبناء السويداء بمظاهرة مناوئة في ساحة الفخار بالمدينة، حيث جدد المتظاهرون مطالبهم برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام السوري، في الوقت الذي كانت قد خرجت مسيرة مفتعلة للنظام السوري بالمدينة.

وكالات