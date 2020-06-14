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38 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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38 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّل في الأردن السبت، 38 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 7 حالات محليّة، و31 حالة غير محليّة، بحسب إيجاز صحفي صدر عن رئاسة الوزراء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 953.

وأشار الإيجاز إلى أن الحالات توزعت إلى 6 حالات لمخالطي اثنين من المصابين في محافظة العاصمة، حالة واحدة من محافظة جرش يجري حاليّاً الاستقصاء عنها، و4 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأضاف أنه هناك 27 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (19 من ، و6 من الكويت، و1 من الإمارات، و1 من عُمان).

وسُجِّلت أيضا 7 حالات شفاء السبت، 5 في مستشفى الأمير حمزة، و2 في مستشفى الملكة علياء.

وأضاف أنه "تمّ إجراء 9724 فحصا مخبريّا السبت، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، في إطار التوسّع في إجراء الفحوصات بالتزامن مع فتح القطاعات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 266873 فحصا".

وأوضح الموجز، أن الجهات الرقابيّة تواصل تكثيف حملاتها للتفتيش على المنشآت التجاريّة والصناعيّة والسياحيّة والخدميّة، للتأكّد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتسجيل المخالفات التي تصل حدّ الإغلاق بحقّ المنشآت غير الملتزمة؛ حيث تؤكّد على المنشآت ضرورة إلزام العاملين لديها ومرتاديها بارتداء الكمّامات والحفاظ على التباعد الجسدي من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

جي بي سي نيوز

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