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الهلال الأحمر بجدة ينظم حملة للتبرع بالدم بمستشفيات المحافظة لمدة يومين

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"أبوزيد" يدعو المواطنين للمشاركة

الهلال الأحمر بجدة ينظم حملة للتبرع بالدم بمستشفيات المحافظة لمدة يومين

شارك منسوبو ومتطوعو هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، في حملة التبرع بالدم التي تبنتها الهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والتي نُفذت في عدد من مستشفيات محافظة جدة خلال هذه الفترة التي يعمل فيها الجميع للتصدي لجائحة (COVID -19) تحت شعار "دمك حياة غيرك لمساعدة مرضى كورونا وغيرهم".

وأوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هذه المبادرة المستمرة لمدة يومين تهدف لنشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها والمتطوعين، وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها كأعمال خيرية وتطوعية لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.

وأهاب بجميع المواطنين بالمشاركة في حملات التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار "كن عونًا لأصحاب الحالات الحرجة التي ستستمر لمدة يومين في بنك الدم بمستشفيات المحافظة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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