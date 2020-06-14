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في يوم انعقادها.. وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية

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في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية في يوم انعقادها.. وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية
استمرار التواصل على مستوى منخفض

في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية

أجلت وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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