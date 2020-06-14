أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا

Print
بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا
128 حالة شفاء إضافية رفعت عدد المتعافين إلى 3228.. و60 وفاة

بعد تسجيل 145 حالة جديدة.. السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السنغال، إلى 4996 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 145 حالة جديدة أمس.

ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.

وكانت السنغالية قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة ، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.

وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

شبكة عيون الإخبارية