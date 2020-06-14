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شاهد.. اختراع إنجليزي يضمن سلامة المسافرين بالطائرة ويزيل "المقعد الفارغ"

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شاهد.. اختراع إنجليزي يضمن سلامة المسافرين بالطائرة ويزيل "المقعد الفارغ" شاهد.. اختراع إنجليزي يضمن سلامة المسافرين بالطائرة ويزيل "المقعد الفارغ"
حواجز أمان بسيطة ومنخفضة التكلفة يمكن الاعتماد عليها بواسطة كافة شركات الطيران

شاهد.. اختراع إنجليزي يضمن سلامة المسافرين بالطائرة ويزيل

تنتظر شركة "راس" الإنجليزية موافقة وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران لتطبيق اختراعها الجديد الذي يتيح للمسافرين التنقل على متن الطائرات دون القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتكون الاختراع من دروع شفافة مصنوعة من مادة البولي كربون يتم تركيبها بين المقاعد المتاخمة للفصل بين وجوه المسافرين وضمان عدم انتقال الفيروس بينهم.

وستعمل تلك الدروع كحواجز أمان بسيطة ومنخفضة التكلفة يمكن الاعتماد عليها بواسطة كافة شركات الطيران المدني حتى تلك التي توفر الرحلات الاقتصادية، بالإضافة إلى إزالة المقعد الفارغ الذي تعتمده بعض شركات الطيران حاليًّا؛ مما سيقلل من خسائرها المادية ويزيد من فرص المسافرين في الحصول على تذاكر طيران في وقت ينتظر فيه الملايين إعادة فتح المطارات الدولية.

وطبقًا لروجر باترون، مدير الشركة: فقد قال: "تسعى شركته لتقديم منتج "مناسب لجميع الطائرات التجارية"، مضيفًا: "منتجنا سيكون رخيصًا ويمكن تصنيعه بسهولة"؛ وفقًا ليورو نيوز. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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