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جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

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على سوق الخضار المركزي بالتعاون مع الأمانة  ومصادرة 11 طناً من المنتجات

جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

داهمت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة اليوم سوق الخضار المركزي بحي الصفا، وتم تحرير مخالفات بحق المخالفين لأنظمة الاحترازات من ، حيث تم رصد مخالفين لم يلتزموا بالتباعد الجسدي، وأيضاً مخالفين لم يتقيدوا بلبس الكمامة، كما تم مداهمة سوق محمود سعيد بشارع الستين وتم رصد مخالفين وتحرير مخالفات بحقهم.

من جانبها، صادرت بلدية الصفا وبمشاركة ودعم أمني من شرطة منطقة مكة المكرمة 11.5 طن من خضراوات وفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع وإتلاف وإزالة 34 عربة وبسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه المواقع تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي.

وأضاف الزهراني أن أمانة جده ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية لمكافحة الظواهر السلبية، مؤكداً حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، ومما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

جدة.. حملة أمنية ترصد مخالفات بحق مخالفين للتباعد الجسدي ولبس الكمامة

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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