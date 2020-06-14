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خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير

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خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير
"الحميدي": جارٍ اتخاذ العقوبات النظامية الرادعة

خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، إن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفتها للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق والعاملين في المنشأة من انتشار الوباء.

وأضاف "الحميدي" أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث أغلقت المنشأة احترازيًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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