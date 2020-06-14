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تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن
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الخميس 18 يونيو 2020 05:59 مساءً
بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل
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الخميس 18 يونيو 2020 05:52 مساءً
"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة
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الخميس 18 يونيو 2020 05:52 مساءً
نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون
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الخميس 18 يونيو 2020 05:47 مساءً
محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية
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الخميس 18 يونيو 2020 05:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
محتجون يحرقون مطعما بمدنية أتلانتا الأمريكية قتل عنده شاب أسود بنيران الشرطة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 14 يونيو 2020 04:17 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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