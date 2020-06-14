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تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن
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الخميس 18 يونيو 2020 05:59 مساءً
بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل
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الخميس 18 يونيو 2020 05:52 مساءً
"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة
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الخميس 18 يونيو 2020 05:52 مساءً
نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون
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الخميس 18 يونيو 2020 05:47 مساءً
محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية
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الخميس 18 يونيو 2020 05:46 مساءً
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فيديو اليوم السابع
موجز أخبار اليوم السابع:"الصحة" تضخ نواقص أدوية المناعة لمرضى كورونا
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فيديو اليوم السابع
الأحد 14 يونيو 2020 03:46 مساءً
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