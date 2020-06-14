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بعد اكتظاظ المشافي.. الهند تجهز 500 عربة قطار لعلاج مصابي "كورونا"

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بعد اكتظاظ المشافي.. الهند تجهز 500 عربة قطار لعلاج مصابي "كورونا" بعد اكتظاظ المشافي.. الهند تجهز 500 عربة قطار لعلاج مصابي "كورونا"
تزيد الطاقة الاستيعابية في دلهي إلى 8 آلاف سرير

بعد اكتظاظ المشافي.. الهند تجهز 500 عربة قطار لعلاج مصابي

أعلنت الاتحادية في الهند، اليوم (الأحد)، عن تزويد سلطات مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار مجهزة لرعاية مرضى ؛ بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وذكر وزير الداخلية أميت شاه على "تويتر" بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة، أن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى ثمانية آلاف سرير، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الحكومة ستكثف أيضًا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصًا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

وتعد الهند رابع أشد بلدان العالم تضررًا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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