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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7292.54 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7292.54 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7292.54 نقطة
تداولات بلغت قيمتها أكثر من 263 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7292.54 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، منخفضاً 17.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7292.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 263 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2.3 مليار سهم تقاسمتها أكثر من 238 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سيسكو، وصناعة الورق، ووفرة، ووقت اللياقة، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: فيبكو، والمراعي، والسعودي الفرنسي، وسافكو، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.18% و2.78%.

فيما كانت أسهم شركات: سابك، ودار الأركان، وسيرا، والإنماء، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، ودار الأركان، والراجحي، وسيرا، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 444.47 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1656 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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