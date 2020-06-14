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مركز الملك عبدالعزيز يستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي

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مركز الملك عبدالعزيز يستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي مركز الملك عبدالعزيز يستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي
عن بعد مساء غدٍ الاثنين.. بمشاركة عدد من المتخصصين

مركز الملك عبدالعزيز يستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي

تناقش اثنينية الحوار التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن بعد مساء غدٍ الاثنين، الحوار الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة عدد من المتخصصين.

ويهدف اللقاء إلى تفعيل أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز أساليب الحوار الافتراضي بما يسهم في تكريس القيم الوطنية، بالإضافة إلى دور المؤثرين في التصدي للشائعات والرسائل السلبية، والإسهام في إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة.

يذكر أن "اثنينية الحوار" هي إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كمشروع أسبوعي مستدام، وهي منصة أسبوعية خصبة تفتح بابًا لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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