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شاهد.. فريق طبي بـ"ملكية ينبع" يُجري أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بكورونا

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تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات

شاهد.. فريق طبي بـ

تمكّن فريق طبي من المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية من إجراء أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بفيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مع مثل هذه الحالات.

وقال الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تم بحمد الله وتوفيقه إجراء أول عملية جراحية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع لمواطنة مصابة بفيروس كورونا؛ بسبب نزيف في الرحم.

وأضافت أنه تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة لوزارة الصحة ومركز ‎وقاية للتعامل مع مثل هذه الحالات مؤكدة أن السيدة حالياً تتمتع بصحة جيدة ومستقرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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