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سوق الأسهم يشهد تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم سابك بـ 69.1 مليار دولار

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سوق الأسهم يشهد تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم سابك بـ 69.1 مليار دولار سوق الأسهم يشهد تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم سابك بـ 69.1 مليار دولار
2.1 مليار سهم بقيمة إجمالية 259.12 مليار ريال

سوق الأسهم يشهد تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم سابك بـ 69.1 مليار دولار

شهد سوق الأسهم السعودي اليوم تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم سابك بـ 69.1 مليار دولار أي بنحو 2.1 مليار سهم بقيمة إجمالية 259.12 مليار ريال.


وكانت "أرامكو" قد وقعت في 27 مارس 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" والبالغة 70% مقابل 259.1 مليار ريال، وتم تحديد سعر السهم الواحد من "سابك" في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال.

واتفقت "أرامكو" مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر الماضي على دفع 36 % من قيمة الصفقة نقدًا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 % من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع وفق موقع "أرقام".

وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.تداول السوق المالية السعودية سابك أرامكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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