أخبار عاجلة

تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن -
بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل -
"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة -
نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون -
محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة المدينة": 3 مراكز تقدم خدماتها على مدار الساعة لفحص "كورونا"

Print
"صحة المدينة": 3 مراكز تقدم خدماتها على مدار الساعة لفحص "كورونا" "صحة المدينة": 3 مراكز تقدم خدماتها على مدار الساعة لفحص "كورونا"
ضمن عيادة "تطمن".. و"أبو عنق": تسهيلاً للجميع وللاكتشاف المبكر للمرض

أكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن وزارة الصحة أطلقت عيادة "تطمن" في كل مناطق المملكة ومنها المدينة المنورة؛ تسهيلاً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، ممن لديه أعراض المستجد بسرعة التوجه مباشرة إلى أحد المراكز دون الحصول على موعد للحصول على الخدمات الطبية بشكل يسير.

وأوضح "أبو عنق" أنه يوجد 3 مراكز بالمدينة المنورة هي المركز الصحي بالدعيثة والخالدية والنصر، إضافة إلى كل القطاعات الصحية الخارجية التابعة لصحة المدينة المنورة لديها عيادة "تطمن"، وسوف يتم التوسع مستقبلاً ًحسب الدراسات والمؤشرات التي تقاس على منطقة المدينة المنورة.

ولفت إلى أن المراكز تستقبل جميع الحالات التي لديها أعراض فيروس كورونا المستجد وتعمل على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع دون
أخذ موعد لعمل الفحص وللاطمئنان على صحتهم وعلى صحة من حولهم، مبيناً أن الأشخاص الذين تم تأكد إصابتهم بالفيروس يتم تقييمها ثم يتم تحديد عزل المصاب منزلياً أو بحاجته إلى مستشفى لتقديم الرعاية الطبية إضافة إلى الإجراءات الأخرى، مضيفاً أنه يوجد حالات يومية حسب البيان الصحفي اليومي، ولكن كلما اكتشفنا المرض في وقت مبكر استطعنا السيطرة على الجائحة، ولا بد من اتباع إجراءات الوقاية للمخالطين في المنزل والالتزام بالعزل المنزلي.

وحذر "أبو عنق" أنه خلال العودة إلى مناشط الحياة يجب على الجميع الالتزام وتحمل المسؤولية، وعلى الجميع الإحسان إلى الوالدين وعدم تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بالتباعد وترك مسافة آمنة وبلبس الكمامة وغسل اليدين والتعليم؛ حفاظاً على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء في العمل أو في المنزل.صحة المدينة المنورة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و84 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و84 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية