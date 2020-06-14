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تصور لما كانت عليه مكة وأصبحت.. مشروع عناية بجبل النور هنا تفاصيله

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تصور لما كانت عليه مكة وأصبحت.. مشروع عناية بجبل النور هنا تفاصيله تصور لما كانت عليه مكة وأصبحت.. مشروع عناية بجبل النور هنا تفاصيله
مركز حضاري وثقافي أسفله يصحح ممارسات خاطئة.. وأساليب علمية حديثة

تصور لما كانت عليه مكة وأصبحت.. مشروع عناية بجبل النور هنا تفاصيله

كشف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عن إنشاء مركز حضاري ثقافي أسفل جبل النور بمكة المكرمة؛ يمثل المعلومات الصحيحة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة.

وقال "القويحص" لـ"العربية" في حديث عن المشروع الذي يشهده جبل النور بمكة من نظافة وتنظيف وإزالة العشوائيات فيه: "هناك مركز حضاري ثقافي أسفل الجبل، يتعرف من خلاله الزائر على المعلومات الصحيحة التاريخية عن مكة المكرمة وجبل النور".

ولفت إلى أن بعض الزوار ليس لديه معلومات عن الجبل، مما ينتج عن ذلك ممارسات خاطئة، وسيكون المركز الحضاري مرجعاً للمعلومات الصحيحة، إلى جانب عرض تاريخ الجبل والبعثة، وامتداد لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر.


وأشار إلى أنه من خلال المركز الحضاري يستطيع أن يتصور الزائر من خارج المملكة كيف كانت مكة وكيف أصبحت وكيف كان الجبل بأساليب علمية وحديثة. مكة المكرمة جبل النور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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