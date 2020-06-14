أخبار عاجلة

بالفيديو.. "سبق" ترصد إنقاذ حياة مريضة مصابة بكورونا في نجران -
بعد أسابيع من الاحتجاجات.. "ترامب" يؤكد أنه سيوقِّع أمرًا تنفيذيًّا لإصلاح الشرطة -
حسن الراهب : لا ديون لي عند النصر .. ومازلت أحب جماهيره -
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده -
البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية -
زير العظـام..!! -
"ملعب ONTime - محمد حشيش يشيد بالدولة المصرية بشأن قرار عودة النشاط الرياضي " -
جمهور التالتة - إجابات صادمة من عفروتو على أسئلة إبراهيم فايق في .. فقرة السبورة -
جمهور التالتة - عفروتو يتحدث عن فترة أحترافة وتقيمه لفترة الأحتراف في اوروبا -
جمهور التالتة - عفروتو: صالح جمعة يتهاون في الأهلي ولازم يعمل تاريخ في النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ريتشارد بروكس الأمريكي الأسود المقتول على يد الشرطة بأتلانتا

Print
ريتشارد بروكس الأمريكي الأسود المقتول على يد الشرطة بأتلانتا ريتشارد بروكس الأمريكي الأسود المقتول على يد الشرطة بأتلانتا

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأحد 14 يونيو 2020

وكالات:

خرجت مظاهرات في أتلانتا الأمريكية، أمس السبت، عقب مقتل الأمريكي الأسود، رايشارد بروكس، البالغ من العمر 27 عاما، على يد الشرطة التي فتحت النار عليه بعد مقاومته للاعتقال.

نشرت سي إن إن عربية صور لريتشارد بروكس وفرتها عائلته في الوقت الذي تجمع فيه متظاهرون خارج مقر الدائرة الثالثة بشرطة أتلانتا وفقا لصحيفة أتلانتا جورنال، في حين تنتظر فرق الإطفاء أمام مطعم وينديز موقع مقتل بروكس والذي أشعلت فيه النيران عقب الحادثة "لحين يصبح من الآمن دخول هذه الفرق"، وفقا لتغريدة من دائرة مكافحة الحرائق بأتلانتا.

من جهتها أعلنت إيريكا شيلدز، رئيسة شرطة أتلانتا تنحيها عن منصبها عقب هذه الحادثة، قائلة في بيان: "لأكثر من عقدين خدمت إلى جانب بعض أفضل الرجال والنساء في شرطة اتلانتا، وبدافع الحب للمدينة قدمت استقالتي من منصبي".

من جهته أصدر حاكم أتلانتا، برايان كيم بيانا عقب فيه على مقتل بروكس، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه إن تحقيقا أطلق في سلوك عناصر الشرطة التي قادت تصرفاتهم إلى وفاة بروكس.

121fa5e9-b11f-4306-b0b2-961be2c51f2e

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"ملعب ONTime - محمد حشيش يشيد بالدولة المصرية بشأن قرار عودة النشاط الرياضي "

"ملعب ONTime - محمد حشيش يشيد بالدولة المصرية بشأن قرار عودة النشاط الرياضي "

الكاتب الصحفي عادل حمودة يحلل أحداث أمريكا | #من_مصر

الكاتب الصحفي عادل حمودة يحلل أحداث أمريكا | #من_مصر

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية | #من_مصر

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية | #من_مصر

إجراءات وزارة الصحة استعداد لامتحانات الثانوية العامة | #من_مصر

إجراءات وزارة الصحة استعداد لامتحانات الثانوية العامة | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية