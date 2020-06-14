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بعد كلامه عن "انقلاب" في .. وزيرة الدفاع اللبنانية ترد على الحريري

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بعد كلامه عن "انقلاب" في الحكومة.. وزيرة الدفاع اللبنانية ترد على الحريري بعد كلامه عن "انقلاب" في .. وزيرة الدفاع اللبنانية ترد على الحريري

جي بي سي نيوز :- نفت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، الاتهامات التي وجهها إليها رئيس السابق سعد الحريري، "بالانقلاب" على صلاحيات رئيس الحكومة من خلال ممارسة مهامها من مقر رئاسة الوزراء.

وأكدت عكر، التي تشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء أيضا، أن "ما قاله الحريري عن وجودي في السرايا الحكومية غير صحيح".

وقالت عكر بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا إنه "بناء على طلب رئيس الحكومة فإنها موجودة في السرايا للمشاركة في كل اللجان، وكل نواب رؤساء الحكومات السابقين قاموا بالعمل نفسه".

وأكدت عكر أنها "منذ توليها مهام المنصب الحكومي آلت على نفسها الانصراف إلى العمل والإنتاج، في محاولة للحد من حالة الانهيار التي دخلتها البلاد، وعدم الرد على المغالطات والافتراءات والبيانات المدسوسة والمفبركة التي لا تصدر إلا عن جهات لا تريد الخير لهذا الوطن".

وكان الحريري قال أمس إنه "ثمة انقلاب على صلاحيات رئيس الحكومة"، وأضاف: "لا أطلب العودة إلى الحكومة والجميع يعرف شروطي التي لا تشبه هذه الحكومة".
وقال: "رئاسة الحكومة هي طول عمرها رئاسة الحكومة" ولكن نائبة رئيس الحكومة الحالية، تمارس صلاحياتها من مقر رئاسة الوزراء وهذا أمر مرفوض، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا الحكومية فسنضع أحدا في قصر بعبدا".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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