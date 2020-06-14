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.. 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا

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روسيا.. 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا .. 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا
خلال 24 ساعة.. حصيلة ضحايا الجائحة 6948 شخصًا

روسيا.. 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، استقرارًا في معدل الوفيات والإصابات وحالات الشفاء من المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في ، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد وفاة 119 مصابًا بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 112 وفاة في اليوم السابق)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 6948 شخصًا.

وأكدت الغرفة تسجيل 8835 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 8706 إصابات أمس)؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 528964؛ بما في ذلك 241966 حالة نشطة (مما يمثل ارتفاعًا بـ3307 حالات نشطة منذ يوم أمس).

وفق "روسيا اليوم" لفتت الغرفة إلى أن أعراض الإصابة لم تظهر لدى 36.2% من المصابين الجدد.

ويعود أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة (50 وفاة و1477 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررًا بالوباء بـ205905 إصابات مؤكدة، بينها 3281 حالة وفاة.

وتَمَاثل 5409 مرضى للشفاء من كورونا في روسيا يوم أمس (مقابل 5271 حالة شفاء في اليوم السابق)؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 280050.

وأجري في روسيا حتى اليوم 14.8 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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