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الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك العالمية"، عن نيتها طرح 27.18 مليون سهم، عادي من أسهمها للاكتتاب العام، في السوق المالية السعودية (تداول)، تمثل نحو 30% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأحد، أنه سيتم دفع صافي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من أسهم الطرح.

ووافقت هيئة السوق المالية في ديسمبر / كانون الأول 2019م على طلب الطرح الذي تقدمت به الشركة.

وعينت "أملاك" شركة الأهلي كابيتال مستشاراً مالياً، ومديراً لبناء سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.

وأعلنت الشركة عن الجدول الزمني لعملية الطرح العام كالتالي:

وأوضحت الشركة أنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 24.46 مليون سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 2.72 مليون سهم كحد أقصى تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين من الأفراد.

وقالت إنه سيكون طرح الأسهم على شريحة المؤسسات كما يلي:

1. الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

2. الأشخاص المرخص لهم بالتعامل بالأوراق المالية بصفة أصيل.

3. عملاء شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة.

4. أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون الأجانب (ومن ضمنهم المستثمرون الأجانب المؤهلون)، الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الذي ستدرج فيه أسهم المصدر.

5. الجهات الحكومية وأية هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية أو السوق أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.

6. الشركات المملوكة من الحكومة التي تستثمر مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

7. الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية، عبد الله الهويش، بحسب البيان إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة في السوق بالوقت الحالي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الله السديري، إن أملاك على استعداد للاستفادة من العدد المتزايد من الفرص، لاسيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءاً من برنامج الإصلاح الذي تضمنته رؤية المملكة 2030.

وأفاد السديري بأن لدى شركة أملاك العالمية قاعدة رأسمالية وتمويلية كبيرة ومنصة تقنية، تجعلها في وضع يُمكنها من زيادة زخم أعمالها، على ضوء الطلب المتسارع على التمويل العقاري.

وقال إنه من المتوقع أن ينمو سوق التمويل العقاري بالسعودية لأكثر من 2.3 مرة خلال السنوات العشر القادمة.

وتابع: "هناك طلب متزايد على العقارات السكنية والتجارية، وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة حصة التمويل العقاري من الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 10%".

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الحجم الحقيقي لسوق التمويل العقاري نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 8.7% في الفترة من 2019م إلى 2029م، ليتجاوز تريليون ريال سعودي من حيث القيمة.

وبين أنه من المتوقع كذلك أن يرتفع الطلب على السكن في المملكة، مدفوعاً بالنمو السكاني والسياسة الحكومية الداعمة إلى إنشاء 188 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2021م.

وتعتبر شركة أملاك العالمية التي تأسست عام 2007م شركة تمويل عقاري من خارج القطاع المصرفي وحصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عام 2013 م، وتوفر حلولاً تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات.

وبلغ هامش الأرباح قبل الزكاة والضريبة 34.4% في عام2019م، و44% في الربع الأول من عام 2020م، وتم إعادة دفع 42% من رأس المال المدفوع للمساهمين بشكل أرباح نقدية منذ عام 2013م.

ولدى الشركة قاعدة رأسمال وتمويل تشمل نحو 1.37 مليار ريال بشكل تسهيلات مصرفية غير مستخدمة وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م تساعد الشركة على النمو إضافة إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة إلى 1.88 مرة.

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