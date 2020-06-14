"هدف" يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي

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في إطار حرص الصندوق على مواصلة الكوادر الوطنية أعمالها في ظل جائحة كورونا

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ورشة عمل افتراضية عن بُعد بمشاركة جمعية المطاعم والمقاهي "قوت"، موجهة لمسؤولي الموارد البشرية ومديري المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن سعي الصندوق لتعريف المهتمين في هذا المجال ببرامج دعم وممكنات الصندوق ودعم تطلعات أصحاب العمل وموظفيهم وتلبية احتياجاتهم التدريبية والوظيفية.

تأتي الورشة في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها.

واطلع المشاركون في الورشة على برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملاءمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، إضافة إلى المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.

واستعرضت الورشة ممكنات وبرامج دعم التدريب والتوظيف، مثل: دروب، وتمهير، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، والتدريب في المعاهد غير الربحية، وصيفي، ودعم التوظيف، ودعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" ودعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرامج توافق لدعم توظيف ذوي الإعاقة ودعم أجر أيام غسيل الكلى.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف